Акыйкатчы просит наказать Г.Н. Андрусову, воспрепятствовавшую работе комиссии и лично заместителя Омбудсмена КР

Бишкек, "Саясат. kg". Однако министр образования и науки КР на обращение Акыйкатчы предоставил официальный ответ только после направления в его адрес соответствующего Представления.

Для выяснения фактов и причин, приведших к смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома, 12-летнего Игоря Якунина, а также в соответствии с обращением адвоката старшего брата погибшего ребенка – Богдана Якунина, руководством института Омбудсмена КР было направлено письмо на имя министра образования и науки Купешева Б.Д., в котором содержалась просьба о рассмотрении вопроса об отстранении от занимаемой должности директора данного детского учреждения.

Однако министр образования и науки КР на обращение Акыйкатчы предоставил официальный ответ только после направления в его адрес соответствующего Представления.

В статье 23 «Кодекса о детях» прописано, что Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики, в порядке, установленном законодательством КР, осуществляет мониторинг, анализ и контроль за соблюдением прав, свобод и законных интересов детей государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, независимо от форм собственности, и их должностными лицами.

Кроме того, следует особо отметить, что согласно части 2 статьи 12 Закона КР «Об Акыйкатчы (Омбудсмене) Кыргызской Республики»: на стадиях проверки жалобы и расследования по ней или действий, предпринятых в силу занимаемой должности, Омбудсмен (Акыйкатчы), его заместители либо откомандированное им лицо могут явиться лично в любой государственный орган, учреждение или ведомство и ознакомиться со всеми нужными ему сведениями, провести беседы с соответствующими лицам, а также изучить документы. Однако заместитель директора Военно-Антоновского детского дома Галина Николаевна Андрусова оказала воспрепятствование заместителю Омбудсмена КР Жамгырчиевой Г.О. в доступе на территорию детского дома, а также высказала оскорбления в ее адрес. Тем самым, агрессивно настроенная Андрусова Г.Н. пыталась воспрепятствовать работе комиссии – депутатов ЖК КР А.Мамашевой, Б.Амановой, заместителя Акыйкатчы Г.Жамгырчиевой и других членов межведомственной рабочей группы, созданной приказом заместителя Акыйкатчы Г.Жамгырчиевой.

Затем Андрусова Г.Н. закрылась на ключ в помещении с детьми, при этом ссылалась на устное распоряжение министра образования и науки Купешева Б.Д. «о недопущении посторонних лиц на территорию детского дома». Несмотря на то, что со стороны членов комиссии были предоставлены Приказ о создании межведомственной комиссии, служебные удостоверения, озвучены нормы законов о воспрепятствовании деятельности депутатов ЖК КР и заместителя Омбудсмена, нападки со стороны Андрусовой Г.Н. продолжались до приезда представителей Министерства образования и науки КР и непосредственно и.о. директора учреждения М.У.Молдобаевой.

На основании изложенного, Омбудсменом КР на имя Б.Купешова внесено Представление о воспрепятствовании деятельности Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики по защите прав несовершеннолетних. Кроме того, руководствуясь статьей 109 Конституции КР и статьями №№ 3, 8, 10 и 12 Закона КР «Об Омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызской Республики» внесено представление о:

1. Временном отстранении от занимаемой должности заместителя директора Военно-Антоновского детского дома Г.Н.Андрусовой до окончания следствия, в целях ограждения детей от психологического давления с ее стороны и воспрепятствованию объективному расследованию досудебного производства по факту смерти И.Якунина.

2. Рассмотреть вопрос о временном переводе детей, указанных в официальном видеообращении Б.Якунина, в другие учреждения и обеспечить их личную безопасность.

3. По вышеуказанному факту воспрепятствования деятельности Омбудсмена КР назначить служебное расследование и по его итогам принять установленные меры дисциплинарного наказания в отношении допустивших их лиц.

4. В целях недопущения впредь воспрепятствования деятельности Акыйкатчы (Омбудсмена) КР, провести разъяснительную работу с руководителями учреждений образования КР и их сотрудниками.

5.Предоставить письменный ответ на исх. № 10/1941 от 14.06.21.

Также Акыйкатчы просит министра образования и науки КР сообщить о принятых мерах, с приложением копий итогов работы по служебному расследованию, приказов и т.п. соответствующих документов в установленный законом срок.



Пресс-служба Акыйкатчы (Омбудсмена) КР





