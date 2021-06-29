Токтакунова: По Орхану Инанды нет никакой информации

По её словам, по Орхану Инанды ничего не сообщали.

В работах по поиску основателя образовательного учреждения «Сапат», гражданина Кыргызстана Орхана Инанды нет никаких изменений, сообщила «Марал» адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По её словам, по Орхану Инанды ничего не сообщали.

«Представители МВД постоянно заявляют, что работают, пока что информации нет, и все на этом», — сказала Токтакунова.

Орхан Инанды был похищен неизвестными лицами в ночь с 31 мая на 1 июня. Его не могут найти на протяжении 28 дней.

Президент Садыр Жапаров давал поручение ГКНБ и МВД по поиску пропавшего гражданина.

Министерство внутренних дел по факту исчезновения Инанды возбуждало уголовное дело по статье «Похищение». С того времени никаких новых обстоятельств не выявлено.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org