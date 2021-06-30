«Никто панику не сеет». Акылбек Жапаров ответил депутату, потребовавшему от него публичных извинений

По словам министра экономики и финансов, его заявление вырвали из контекста
Министр экономики и финансов Акылбек Жапаров прокомментировал Vesti.kg требование депутата Сагындыка Келдибаева принести публичные извинения за «посеянную панику».
Глава Минэконома пояснил, что его слова о скором закрытии границ и нехватке запасов муки были вырваны из контекста.
— Заседание кабинета министров по совету продовольственной безопасности было закрытым, — подчеркнул Жапаров. — Мы будем разбираться, почему видео с заседания вышло в интернет. Речь шла о том, что по итогам этого года в Кыргызстане много проблем по обеспечению продовольственной безопасности. О том, что мука заканчивается, речи не было. Из-за жаркой погоды и засухи повсеместно ожидается низкий урожай. Через два-три месяца невозможно будет заключить контракты по тем ценам, которые есть на сегодня. Пшеница - это биржевой товар. Поэтому я предложил госматрезерву начать закупаться сейчас. До того, как другие страны ограничат экспорт на товар. Моя речь была вырвана из контекста. Было целое заседание, посвященное совету продовольственной безопасности. Никто панику не сеет, и никакой паники сегодня нет.
Акылбек Усенбекович также предположил, что Сагындык Келдибаев попросту не владеет полной информацией о заседании кабмина.
— Я сам вчера был депутатом, — напомнил он. — Парламентарий имеет право высказывать свою точку зрения. Я себе не позволял высказываться, если до конца не разобрался в той или иной ситуации. Возможно, у депутата пока нет достаточной информации о заседании кабинета министров.
VESTI.KG
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