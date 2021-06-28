Тайник с оружием преступной группировки обнаружен в Оше (видео)

Схрон был зарыт в подвальном помещении и засыпан мусором

В ходе спецоперации в Оше оперативники межрегионального управления СКМ МВД обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.

Хранилище, принадлежащее преступным группировкам, находилось в заброшенном доме на окраине южной столицы.

Схрон был зарыт в одной из комнат подвального помещения не глубоко в земле и засыпан мусором. В ходе осмотра оттуда извлекли обмотанный веревками мешок, в котором находились автомат Калашникова калибра 5,45 мм с магазином и патронами,а также гладкоствольное оружие – ружье 16-го калибра в разобранном состоянии.

При проверке и осмотре заводские серийные номера на оружии оказались стертыми, самодельный приклад намертво приварен, внесены и другие изменения в конструкцию автомата.

МРУ СКМ проводило следственно-оперативные мероприятия на основании добытых оперативным путем данных. Указанные факты задокументированы, зарегистрированы в ЕРПП по статье 253 ч.2 «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР. Расследование осуществляется Следственной службой МВД (г.Ош).



По факту обнаружения и изъятия оружия назначены соответствующие экспертизы. Осуществляется проверка в целях установления фактов использования боевого оружия при совершении преступлений.



VESTI.KG