Тайник с оружием преступной группировки обнаружен в Оше (видео)

Схрон был зарыт в подвальном помещении и засыпан мусором
В ходе спецоперации в Оше оперативники межрегионального управления СКМ МВД обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.
Хранилище, принадлежащее преступным группировкам, находилось в заброшенном доме на окраине южной столицы.
Схрон был зарыт в одной из комнат подвального помещения не глубоко в земле и засыпан мусором. В ходе осмотра оттуда извлекли обмотанный веревками мешок, в котором находились автомат Калашникова калибра 5,45 мм с магазином и патронами,а также гладкоствольное оружие – ружье 16-го калибра в разобранном состоянии.
При проверке и осмотре заводские серийные номера на оружии оказались стертыми, самодельный приклад намертво приварен, внесены и другие изменения в конструкцию автомата.
МРУ СКМ проводило следственно-оперативные мероприятия на основании добытых оперативным путем данных. Указанные факты задокументированы, зарегистрированы в ЕРПП по статье 253 ч.2 «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР. Расследование осуществляется Следственной службой МВД (г.Ош).
По факту обнаружения и изъятия оружия назначены соответствующие экспертизы. Осуществляется проверка в целях установления фактов использования боевого оружия при совершении преступлений.
VESTI.KG
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