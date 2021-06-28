Бабановский родственник напал на гендиректора КТРК Бактияра Алиева?

Пользователь Фейсбуке Нурбек Исмаилов на своей странице написал, что бабановский родственник Калдарбек Баймуратов напал на гендиректора КТРК Бактияра Алиева.

Передаем его пост без изменений:

«Похоже, впервые в истории Кыргызстана хотят окончательно заткнуть рот главного телеканала страны. Генеральный директор КТРК Бактияр Алиев ходил в парламент отчитываться, и стало известно, что там с ним едва не расправились бабановцы.

После отчёта он вышел из зала заседаний ЖК в коридор, где на него набросился и поднял руку близкий родственник Омурбека Бабанова — депутат Калдарбек Баймуратов.

В своё время КТРК тоже много раз показывал Омурбека Бабанова и давал его интервью, когда тот был премьер-министром и депутатом.

Но телеканал не обязан скрывать проделки Бабанова, когда его темные дела раскрываются. Конечно, сейчас сторонники, родственники задержанных по подозрению в коррупции их восхваляют, выставляют белее молока, сравнивая с луной и солнцем. Но факт есть факт. И нельзя нападать на журналистова, средства массовой информации только потому, что те эти факты показывают. Ни у кого нет права оскорблять за это, закон этого не допускает!

Этот самый Баймуратов, оказывается, приходится бывшему президенту Курманбеку Бакиеву таяке, то есть родственником по материнской лиции. В то же время Омурбеку Бабанову он приходится жезде, то есть является мужем старшей сестры Кынабубу. Поэтому и кричит так агрессивно.

Однако в настоящее время все доказательства присутствуют, фактами обосновывают вину задержанных. В настоящее время адвокат Бабанов тоже пугает обращением в суд на КТРК. Бабановские адвокаты уже успели до этого времени пожаловаться на Наблюдательный совет КТРК.

В то же время пламенные сторонники Бабанова проводят диверсионные действия против государственного телеканала. Имеется информация, что заказывают СМИ платные материалы, платят деньги выходящим на митинг.

Я не могу назвать КТРК замечательным, но стоит телеканалу упомянуть того или иного коррупционера, как это вызывает гнев их близких.

Мы же видели видео защиты Бабановым «Кумтора» в прошлом. Когда мы исправимся, если будем каждого задержанного коррупционера называть сыном народа?

Место коррупционеров, расхитителей народного достояния — в ТЮРЬМЕ!» — написал Исмаилов.

Источник: abal.kg, перевод: gezitter.org