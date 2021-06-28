Все ли законно? Многомиллионное движимое и недвижимое имущество Омурбека Бабанова

Бишкек, "Саясат. kg". О.Бабанов и его близкие родственники являются фактическими владельцами следующих фирм.

О.Бабанов и его близкие родственники являются фактическими владельцами следующих фирм:

- Цементный завод в Пензенской области РФ (генеральный директор - Кыпчакбаева А.А.);

- ТЦ «Азия Молл», расположенный по адресу: г.Бишкек, пр.Ч.Айтматова, №3 (учредитель - Р.Бирбаева);

- ТРК «Технопарк», расположенный по адресу: г.Бишкек, ул.Горького, д.№1/2;

- АКБ «Кыргызстан» (30 зданий на территории КР);

- ЗАО «Траст KG», зарегистрировано по адресу: г.Бишкек, Ленинский район, пр. Ч.Айтматова, №3 (руководитель - Сагадылда уулу Жаныбек);

- ОсОО «Мунай Мырза Инвест», зарегистрировано по адресу: г.Бишкек, ул.Рыскулова, д.№6 (руководитель - Сагадылда уулу Жаныбек, учредитель - ЗАО «Траст KG»);

- ОсОО «Атэк ойл»;

- ОсОО «Нефтесинтез», зарегистрировано по адресу: г.Бишкек, ул.Тоголок-Молдо, д.№54-А (руководитель - Мамбетакунов М.К., учредитель - Мальсагов В.С.);

- ЗАО «Топливно – Заправочный Комплекс», зарегистрировано по адресу: г.Бишкек, ул.Рыскулова, д.№6 (руководитель - Мамбетакунов М.К., учредитель – Осконбаев К.М.);

- ОсОО «Эльнур Дан», зарегистрировано по адресу: г.Бишкек, ул.Ахунбаева, д.№132, кв.№18 (руководитель - Абдрахманов Б.А., учредитель - Сарташев Э.М.);

- ОсОО «Шумкар», зарегистрировано по адресу: г.Бишкек, ул.Чокморова, д.№ 101 (руководитель и учредитель - Ковалькова Л.А.);

- ОсОО «Улан Экспресс», зарегистрировано по адресу: г.Бишкек, ул.Островского, д.№70 (руководитель и учредитель – Бабанова Сеилбубу Токтогуловна);

- ОсОО «БиМедФарм» (руководитель и учредитель Светлана Чумакова, одну из руководящих должностей в указанной фирме значиться сестра О.Бабанова – Кынабу Бабанова), зарегистрировано по адресу: г.Бишкек, пр.Манаса, 41/1;

- ОсОО «Мега ойл» (директор Саликова Алла Калерьевна), зарегистрировано по адресу: г.Бишкек, 7 мкр. д.39, кв.27;

- ОсОО «Улут Руху», зарегистрировано по адресу: Таласская область, Кара-Бууринский район, с.Кызыл-Адыр, ул.50-лет Киргизии, д.№7 (руководитель - Мырзаев Д.А., учредитель – Бабанова Ая Токтогуловна);

- ООО «Траст Медиа», зарегистрировано по адресу: г.Бишкек, 7 мкр., д.№46-А (руководитель - Кудайбергенов М.К., учредитель - Мырзаев Д.А.);

- ОсОО «Охранно-детективное агентство Алекра», зарегистрировано по удресу: г.Бишкек, ул.Горького, д.№1/2 (руководитель - Мураталиев Ч.Р., учредители - Мырзаев Д.А. и Окенова М.Т.);

- ОсОО «Имхотек», зарегистрировано по адресу: г.Бишкек, ул.Горького, д.№1/2 (руководитель - Сагадылда уулу Жаныбек, учредитель - Мырзаев Д.А.);

- ОсОО «Арпаш», зарегистрировано по адресу: Таласская область, Кара-Бууринский район, с.Чымкент, ул.Шайырбека, д.№101 (руководитель - Мырзаев Д.А., учредитель – Тынайбеков К.Т.);

- ОсОО «Эр-Дауд», зарегистрировано по адресу: г.Бишкек, с.Орто-Сай, ул.Балык-Кумара, д.№35 (руководитель – Бабанова Сеилбубу Токтогуловна, учредители - Мамбеталиев А.Б. и Абиров О.С.);

- ОсОО «КСК Компани», зарегистрировано по адресу: г.Бишкек, пр.Чуй д.№259, кв. №3 (руководитель - Тентимишева И.Т., учредитель - Бабанова Кынабу Токтогуловна);

- ОсОО «Арбель», зарегистрировано по адресу: Таласская область, Кара-Бууринский район, с.Чымкент, ул.Сартбаева, д.№102 (руководитель и учредитель - Мырзаев Д.А.);

- ОсОО «ТРК НТС», зарегистрировано по адресу: г.Бишкек, 7 мкр., д.№46А (руководитель - Усон уулу Ж., учредитель - Мырзаев Д.А.);

- ОсОО «Атлах», зарегистрировано по адресу: г.Бишкек, ул.Фрунзе, д.№390 (руководитель и учредитель - Барчакеев Б.А.);

- ОсОО «Насип», зарегистрировано по адресу: г.Бишкек, ул.Скрябина, д.№17 (руководитель и учредитель – Бабанова Кынабубу Токтогуловна);

- ОсОО «Мунай тревел», войдя в состав компании «Белнефтхим» (Белоруссия), создала сеть автозаправочных станций и контролирует 34% бензинового рынка Белоруссии;

- «Авиаэшн фьюэл сервис», поставка ГСМ (авиатопливо);

- ювелирный магазин «Изумруд» (зарегистрирован на Р.Бирбаеву);

- коммерческий магазин по адресу: Ошская область, г.Ош, ул.Монуева, д.83/13 (зарегистрирован на Бабанову С.Т.);

- коммерческий магазин по адресу: Ошская область, г.Ош, ул.Монуева, д.83/14 (зарегистрирован на Бабанову С.Т.);

- коммерческий магазин по адресу: Ошская область, г.Ош, ул.Монуева, д.83/15 (зарегистрирован на Бабанову С.Т.);

- коммерческий магазин по адресу: Ошская область, г.Ош, ул.Монуева, д.83/16 (зарегистрирован на Бабанову С.Т.);

- коммерческий магазин по адресу: Ошская область, г.Ош, ул.Монуева, д.83/17 (зарегистрирован на Бабанову С.Т.);

- коттедж в курортно-рекреационной зоне с.Чон-Сары-Ой, Иссык-Кульского района, Иссык-Кульской области (зарегистрирован на Бабанову С.Т.);

- коммерческое нежилое помещение по адресу: г.Бишкек, ул.Манаса, д.95 (зарегистрировано на Бабанову К.Т.);

- жилой дом по адресу: Чуйская область, Аламединский район, с.Орто-Сай, ж/м «Ала-Арча», д.№31 (зарегистрирован на Бабанова О.Т.);

- квартира по адресу: г.Бишкек, ул.Малдыбаева, д.103/1, кв.22 (зарегистрирована на Бабанову К.Т.);

- комплекс пионер лагеря им. П.Морозова (в настоящее время используется под конюшню) по адресу: Чуйская область, Сокулукский район, с.Джал (зарегистрирован на ОсОО «Траст KG»);

- земельный участок по адресу: г.Бишкек, переулок Магнитогорский, д.20 (зарегистрирован на Бабанову К.Т.);

- земельный участок по адресу: г.Бишкек, переулок Магнитогорский, д.22 (зарегистрирован на Бабанову К.Т.);

- земельный участок по адресу: Иссык-Кулькая область, Иссык-Кульский район, с.Семеновка (зарегистрирован на Бабанову К.Т.);

- земельный участок по адресу: Таласская область, Кара-Бууринский район, с.Чымкент, ул.б/н, д.№723 (зарегистрирован на Бабанова Согушбека);

- жилой дом по адресу: Таласская область, Кара-Бууринский район, с.Чымкент, ул.Сартбаева, д.№110 (зарегистрирован на Бабанова Согушбека);

- квартира по адресу: г.Бишкек, 12 микрорайон, д.№15, кв.№69 (зарегистрирована на Бабанова Согушбека);

- квартира по адресу: г.Бишкек, ул.Ч.Айтматова, д.93/1, кв.10 (зарегистрирована на Бабанова К.С.);

- земельный участок по адресу: Таласская область, Кара-Бууринский район, с.Чымкент, ул.Шайырбека, д.№145 (зарегистрирован на Бабанова К.С.);

- жилой дом по адресу: г.Бишкек, ж/м «Кок-Жар», ул.Керемет, д.№104 (зарегистрирован на Бабанову А.С.);

- квартира по адресу: г.Бишкек, 12 микрорайон, д.№25, кв.№35 (зарегистрирована на Бабанову А.С.);

- земельный участок (пашня орошаемая) по адресу: Джалал-Абадская область, Ала-Букинский район, с.Кажар (зарегистрирован на Бабанову А.С.);

- земельный участок (пашня орошаемая) по адресу: Джалал-Абадская область, Ала-Букинский район, с.Кашкалак (зарегистрирован на Бабанову А.С.);

- земельный участок по адресу: Чуйская область, Аламединский район, с.Кок-Жар, ул.Нурманбетова, д.3 (договор дарения без нот. удост. №2012/38960 от 07.12.2012 года, Гос. акт о праве частной собственности за №0024904 от 01.03.2004 года, выдан ГРС при ПКР);

- земельный участок по адресу: Джалал-Абадская область, Ак-Сыйский район, с.Кашка-Суу (зарегистрирован на Бабанова Т.Б.);

- земельный участок (пашня) по адресу: Таласская область, Кара-Бууринский район, с.Чымкент (зарегистрирован на Бабанова Т.Б.);

- земельный участок (пашня орошаемая) по адресу: Джалал-Абадская область, Ак-Сыйский район, с.Уч-Коргон (зарегистрирован на Бабанову А.О.);

- земельный участок по адресу: Таласская область, Кара-Бууринский район, с.Чымкент (зарегистрирован на Бабанову Анипу);

- земельный участок по адресу: Ошская область, Ноокатский район, с.Таш-Булак (зарегистрирован на Бабанову Анипу);

- земельный участок по адресу: Ошская область, Ноокатский район, с.Жаны-Ноокат, ул.Кунгой, №7 (зарегистрирован на Бабанову Анипу);

- земельный участок по адресу: Ошская область, Ноокатский район, с.Темир-Корук (зарегистрирован на Бабанову Анипу);

- земельный участок по адресу: Ошская область, Ноокатский район, с.Кунгой, ул.Кунгой, №7 (зарегистрирован на Бабанову Анипу);

- земельный участок по адресу: Ошская область, Ноокатский район, с.Борбаш (зарегистрирован на Бабанову Анипу);

- автомашина марки «Toyota land Cruiser 200», 2012 года выпуска, белого цвета, бронированная, г/н В 7700 АА (зарегистрирована на Бабанова О.Т.);

- автомашина марки «Toyota land Cruiser 200», 2012 года выпуска, белого цвета, г/н S 7700 АА (зарегистрирована на Бирбаеву Р.А.);

- автомашина марки «ВАЗ 21213», 2004 года выпуска, белого цвета, г/н T 9241 A (зарегистрирована на Бабанову Анипу);

- автомашина марки «ВАЗ 21150», 2004 года выпуска, цвет «снежная королева», г/н T 9141 A (зарегистрирована на Бабанову Анипу);

- автомашина марки «ГАЗ 311000», 1999 года выпуска, белого цвета, г/н T 6360 A (зарегистрирована на Бабанову Анипу);

- автомашина марки «ГАЗ 2401», 1982 года выпуска, серо-белого цвета, г/н T 5249 A (зарегистрирована на Бабанову Анипу);

- автомашина марки «ВАЗ 21213», 1999 года выпуска, белого цвета, г/н T 5959 A (зарегистрирована на Бабанову Анипу);

- автомашина марки «Мицубиси-Паджеро», 2008 года выпуска, белого цвета, г/н В 7392 Q (зарегистрирована на Бабанову С.Т.);

- автомашина марки «ЗАЗ 1102», 1993 года выпуска, белого цвета, г/н В 1931 В (зарегистрирована на Бабанову К.Т.);

- автомашина марки «ВАЗ 21061», 1989 года выпуска, голубого цвета, г/н В 0485 A (зарегистрирована на Бабанову К.Т.);

- автомашина марки «Тойота-Превия», 2000 года выпуска, серебристого цвета, г/н Е 8273 В (зарегистрирована на Бабанову К.Т.);

- автомашина марки «Фольксваген-Таурег», 2005 года выпуска, серебристого цвета, г/н Е 3888 В (зарегистрирована на Бабанову К.Т.);

- автомашина марки «Тойота Ленд-Круизер 200», 2008 года выпуска, черного цвета, г/н В 7178 АQ (зарегистрирована на Бабанову К.Т.);

- автомашина марки «ВАЗ 21063», 1989 года выпуска, белого цвета, г/н Т 0153 А (зарегистрирована на Бабанова Согушбека);

- автомашина марки «Хонда-CRV», 2005 года выпуска, белого цвета, г/н T 8138 D (зарегистрирована на Бабанова Согушбека);

- автомашина марки «ВАЗ 21099», 2002 года выпуска, цвет «мираж», г/н T 7779 A (зарегистрирована на Бабанова Согушбека);

- автомашина марки «Мерседес Бенц 320», 1995 года выпуска, черного цвета, г/н В 0770 С (зарегистрирована на Бабанова К.С.);

- автомашина марки «Субару Форестер», 2003 года выпуска, серебристого цвета, г/н В 0095 АВ (зарегистрирована на Бабанову А.С.);

