Сапар Аргынбаев, эксперт: «Энергетической отраслью завладели люди, осуществляющие политику Ширшова»

С.Аргынбаев: По-моему, такими темпами в энергетике будет одна большая авария, не будет технической возможности обеспечить народ энергией.

— Новый назначенный министр энергетики заявил: «В этой отрасли все будет хорошо, поменьше негатива». Скажите как энергетик, стоит ли ожидать позитивных перемен в этой отрасли в ближайшие годы?

— В ближайшее время никаких изменений в энергетике не будет. Я могу с уверенностью это сказать. Такова позиция нынешних энергобаронов. Они выражаются совсем по-другому, забыв слова руководства 5-6 месячной давности. В данное время энергетической отраслью завладели люди, осуществляющие политику Ширшова. Чего от них можно ожидать? По-моему, такими темпами в энергетике будет одна большая авария, не будет технической возможности обеспечить народ энергией.

— По какой причине может случиться то, о чем вы говорите?

— Сейчас они стараются уничтожить государственные распределительные компании. Этого они могут добиться за 2-3 года, тогда будут работать только частные распределительные компании. В этом заинтересованы и чиновники.

— Какого вы мнения относительно спорных изменений в тарифной политике?

— Должно быть только два тарифа – для населения и для производства. Что касается одного тарифа до 1000 кВт/час и другого после превышения лимита – это удобная коррупционная уловка. Ничего по сути не изменилось, кроме цифр.

— Но ведь говорят, что универсальные тарифы для населения могут повлечь за собой трудности, некоторым это будет не по карману…

— Я расспрашивал в районах. Если в одном районе 23 тысячи абонентов, то только 230 из них нуждаются в социальных тарифах. Сейчас говорят, что народ не справится с повышением тарифов. Но почему-то нет ответов на следующие вопросы: «Почему в эту отрасль приходят исключительно погрязшие в коррупции? Почему не применяются меры в отношении чиновников, ворующих энергетике?» Они должны завоевать моральное право на повышение тарифов, народ должен довериться. Такого доверия пока они не заслужили.

Источник: газета «Азия news» №25 от 25.06.2021 / стр. 2