"Райым-миллион - хороший менеджер". Депутат заскучал по прежним показателям таможни

Депутат Мурадыл Мадеминов интересуется, как изменились дела в Государственной таможенной службе после ухода оттуда заместителя председателя Райымбека Матраимова.



Сегодня, 28 июня, на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету и финансов он спросил, сколько машин ежедневно проходило во времена Матраимова и сколько - сейчас.

Глава ГТС Самат Исабеков ответил, что в день при Матраимове через КПП "Торугарт" и "Иркештам" проходило от 70 до 100 единиц транспорта. Сейчас этот показатель снизился на 70%.

"Значит, Райым-миллион - хороший менеджер", - отметил депутат.

"Возможно, вы правы", - ответил Исабеков.

Мадеминов спросил, почему нельзя работать "так же, как Матраимов". Глава ГТС заявил, что на ситуацию повлияла пандемия.

"Вы не правы, дело не в этом. Казахстан перетянул на себя бизнес", - подчеркнул депутат.

Исабеков предположил, что бизнес мог уйти в другие страны из-за того, что в Кыргызстане началась борьба с коррупцией. Он добавил, что назначен на должность около месяца назад. И, так как "кадры решают все", часть сотрудников уже поменял.



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