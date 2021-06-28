Суд вернул Омурбеку Текебаеву заявление о восстановлении депутатского мандата

Первомайский районный суд Бишкека под председательством судьи Азирета Медерова не стал рассматривать заявление экс-депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева о восстановлении парламентского мандата.

Информацию 24.kg подтвердили в суде.

Уточняется, что требование заявителя не может быть удовлетворено в порядке уголовного судопроизводства, так как нормой УПК не предусмотрено «восстановление на выборную должность депутата с возвратом ему мандата и восстановление в качестве лидера парламентской фракции».

Ранее, напомним, Верховный суд оставил в силе решение Бишкекского горсуда о лишении депутата Омурбека Текебаева мандата. ЦИК исполнила это постановление. Место Текебаева в Жогорку Кенеше занял экс-глава ФУГИ Шерали Абдылдаев. Накануне он стал лидером фракции «Ата Мекен».

Напомним, полномочия Жогорку Кенеша шестого созыва истекли осенью 2020 года. Нынешний состав парламента продолжает свою работу по сути незаконно. Этого мнения придерживаются как юристы, так и эксперты в области парламентаризма. По их мнению, все решения шестого созыва, принятые после октября 2020-го, можно будет оспорить в суде.



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