Исхак Масалиев: Нам нужна не механическая ликвидация, а реорганизация

Бишкек, "Саясат. kg". "Конечно, в этом случае возникает проблема – орган проводит расследование, а потом сам же осуществляет надзор".

«Упразднены Финпол и Антикоррупционная служба при ГКНБ. Вроде неплохо. Проверяющих органов будет меньше. Но налоговых и коррупционных преступлений не стало меньше. По-моему, расследование налоговых преступлений нужно вернуть специальному отделу при Государственной налоговой службе, а коррупционные дела нужно доверить Генпрокуратуре. Конечно, в этом случае возникает проблема – орган проводит расследование, а потом сам же осуществляет надзор. Но это не опасно. Суть моего заявления – необходима реорганизация, а не механическая ликвидация», — пишет экс-депутат Исхак Масалиев.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org

