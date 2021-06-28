Исхак Масалиев: Нам нужна не механическая ликвидация, а реорганизация

Бишкек, "Саясат. kg". "Конечно, в этом случае возникает проблема – орган проводит расследование, а потом сам же осуществляет надзор".
«Упразднены Финпол и Антикоррупционная служба при ГКНБ. Вроде неплохо. Проверяющих органов будет меньше. Но налоговых и коррупционных преступлений не стало меньше. По-моему, расследование налоговых преступлений нужно вернуть специальному отделу при Государственной налоговой службе, а коррупционные дела нужно доверить Генпрокуратуре. Конечно, в этом случае возникает проблема – орган проводит расследование, а потом сам же осуществляет надзор. Но это не опасно. Суть моего заявления – необходима реорганизация, а не механическая ликвидация», — пишет экс-депутат Исхак Масалиев.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!