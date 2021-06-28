Более 1 тыс. новых случаев. Статистика по COVID-19 в КР на 28 июня

Так, показатель распространения репродуктивное число (заразность) Rt на сегодня составляет 1,3.



В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 1 тыс. 81 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщается на сайте Министерства здравоохранения и социального развития КР.

По их данным, в Бишкеке зарегистрировано 640 случаев, в Оше - 81, в Чуйской области – 99, в Ошской области – 58, в Таласской области – 14, в Нарынской области - 17, в Иссык-Кульской области – 28, в Джалал-Абадской области – 91, в Баткенской области – 63.

Всего за весь период зарегистрировано 121 тыс. 946 случаев COVID-19, из них 74 тыс. 638 - лабораторно подтвержденные и 47 тыс. 309 - клинико-эпидемиологически.

Так, показатель распространения репродуктивное число (заразность) Rt на сегодня составляет 1,3.

За сутки от коронавируса выздоровели 488 пациентов: в Бишкеке – 228, в Оше - 74, в Чуйской области – 40, в Ошской области – 60, в Таласской области – 7, в Нарынского области - 1, в Иссык-Кульской области – 1, в Джалал-Абадской области – 46, в Баткенской области – 31.

Всего за весь период выздоровели 108 тыс. 953 человека.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 5 летальных исходов: в Бишкеке – 3, в Оше - 1, в Джалал-Абадской области - 1.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 982 человека, из них лабораторно подтвержденные – 749, клинико-эпидемиологически – 1 тыс. 233.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 42 человек: в Бишкеке – 26, в Оше - 1, в Чуйской области – 4, в Ошской области - 4, в Нарынской области - 1, в Джалал-Абадской области – 3, в Баткенской области – 3.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 5 тыс. 342 медработника, выздоровели – 4 тыс. 850.

На стационарном лечении находятся 3 тыс. 123 пациента: в Бишкеке – 1 тыс. 296, в Оше – 239, в Чуйской области – 573, в Ошской области – 358, в Таласской области – 31, в Нарынской области – 70, в Иссык-Кульской области – 187, в Джалал-Абадской области – 249, в Баткенской области – 120.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 45 человек, 2 тыс. 24 – в средней тяжести, 926 - тяжелые, 128 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 6 тыс. 813 пациентов: в Бишкеке – 3 тыс. 22, в Оше – 1 тыс. 33, в Чуйской области – 793, в Ошской области – 681, в Таласской области – 99, в Нарынской области – 55, в Иссык-Кульской области – 127, в Джалал-Абадской области – 643, в Баткенской области – 360.

Кроме того, за сутки проведено 5 тыс. 263 ПЦР-исследования.

Кабар