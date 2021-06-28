В Бишкеке развернули дополнительные койко-места для больных COVID-19. Свободно - 124

На 08:00 утра свободно 124 койко-места для больных COVID-19

В Бишкеке развернули дополнительные койко-места для больных COVID-19, на 08:00 утра свободно 124 койко-места для больных COVID-19, сообщают в Министерстве здравоохранения и социального развития КР.

По их данным:

- Национальный хирургический центр – свободных койко-мест нет;

- Республиканская клиническая инфекционная больница – 1 койко-место;

- Клинический родильный дом №2 – 6 койко-мест;

- Городская клиническая больница №1 – 19 койко-мест;

- Городская клиническая больница №6 – 1 койко-место;

- Национальный центр кардиологии и терапии – 7 койко-мест;

- Чуйская областная объединенная больница – свободных койко-мест нет;

- Национальный госпиталь: ИОВ – 10 койко-мест;

- Национальный центр онкологии и гематологии – 7 койко-мест;

- Национальный госпиталь: Урологический корпус – свободных койко-мест нет;

- Республиканский центр наркологии – 7 койко-мест;

- Национальный госпиталь: Мобильная клиника - свободных койко-мест нет;

- Национальный центр фтизиатрии – свободных койко-мест нет.

«Также на сегодняшний день дополнительные 65 койко-мест для больных COVID-19 развёрнуты в Военном госпитале», - говорится в сообщении.

В свою очередь, дополнительную информацию можно уточнить по телефонам, указанным в карте стационаров.

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