В Бишкеке развернули дополнительные койко-места для больных COVID-19. Свободно - 124

На 08:00 утра свободно 124 койко-места для больных COVID-19
В Бишкеке развернули дополнительные койко-места для больных COVID-19, на 08:00 утра свободно 124 койко-места для больных COVID-19, сообщают в Министерстве здравоохранения и социального развития КР.
По их данным:
- Национальный хирургический центр – свободных койко-мест нет;
- Республиканская клиническая инфекционная больница – 1 койко-место;
- Клинический родильный дом №2 – 6 койко-мест;
- Городская клиническая больница №1 – 19 койко-мест;
- Городская клиническая больница №6 – 1 койко-место;
- Национальный центр кардиологии и терапии – 7 койко-мест;
- Чуйская областная объединенная больница – свободных койко-мест нет;
- Национальный госпиталь: ИОВ – 10 койко-мест;
- Национальный центр онкологии и гематологии – 7 койко-мест;
- Национальный госпиталь: Урологический корпус – свободных койко-мест нет;
- Республиканский центр наркологии – 7 койко-мест;
- Национальный госпиталь: Мобильная клиника - свободных койко-мест нет;
- Национальный центр фтизиатрии – свободных койко-мест нет.
«Также на сегодняшний день дополнительные 65 койко-мест для больных COVID-19 развёрнуты в Военном госпитале», - говорится в сообщении.
В свою очередь, дополнительную информацию можно уточнить по телефонам, указанным в карте стационаров.
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