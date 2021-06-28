28 июня в части Бишкека и Чуйской области отключат свет (список улиц)

Как отмечается, отключения связаны с плановым техобслуживанием электросетей.



ОАО "Северэлектро" предупредило о возможном отключении электроэнергии в части Бишкека и Чуйской области 28 июня. Информация указана на официальном сайте "Северэлектро".



Как отмечается, отключения связаны с плановым техобслуживанием электросетей.

Бишкек

09:00-18:00

жилмассив "Арча-Бешик" (ул. Он-Арча, Садыбакасова, Бердибаева, Термечикова)

жилмассив "Ак-Орго" (ул. Омур, Алты-Бакан, Кун-Кучо, Саадак, Мажурум, Тогуз-Канат, Ай-Кочо)

жилмассив "Ак-Босого" (ул. Чуй, д. 56-60, ул. Профессора Зимы)

09:00-18:00

отрезки улиц Московской, Тыныстанова, Балтагулова, Медерова, Табалдиева, Тоголока Молдо, Фиолетовой, Исанова, Пржевальского, пр. Мира

ул. Киевская, д. №250

Восточный РЭС:

09:30-18:00

жилмассив "Дордой"

Чуйская область

Перечень участков техобслуживания электросетей на 28 июня в Чуйской области - здесь.

Круглосуточные номера телефонов диспетчерских служб районов электросетей ОАО "Северэлектро" - здесь.





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