28 июня в части Бишкека и Чуйской области отключат свет (список улиц)

Как отмечается, отключения связаны с плановым техобслуживанием электросетей.
ОАО "Северэлектро" предупредило о возможном отключении электроэнергии в части Бишкека и Чуйской области 28 июня. Информация указана на официальном сайте "Северэлектро".
Как отмечается, отключения связаны с плановым техобслуживанием электросетей.
Бишкек
09:00-18:00
жилмассив "Арча-Бешик" (ул. Он-Арча, Садыбакасова, Бердибаева, Термечикова)
жилмассив "Ак-Орго" (ул. Омур, Алты-Бакан, Кун-Кучо, Саадак, Мажурум, Тогуз-Канат, Ай-Кочо)
жилмассив "Ак-Босого" (ул. Чуй, д. 56-60, ул. Профессора Зимы)
09:00-18:00
отрезки улиц Московской, Тыныстанова, Балтагулова, Медерова, Табалдиева, Тоголока Молдо, Фиолетовой, Исанова, Пржевальского, пр. Мира
ул. Киевская, д. №250
Восточный РЭС:
09:30-18:00
жилмассив "Дордой"
Чуйская область
Перечень участков техобслуживания электросетей на 28 июня в Чуйской области - здесь.
Круглосуточные номера телефонов диспетчерских служб районов электросетей ОАО "Северэлектро" - здесь.
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