Сельчанина задержали, заподозрив в попытке изнасиловать десятилетнюю девочку

Житель Сокулукского района заманил к себе 10-летнюю дочь соседа и пытался ее изнасиловать.

Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.



По их словам, 26 июня в милицию Сокулукского района поступило сообщение о том, что жители задержали мужчину, который, по их словам, пытался изнасиловать 10-летнюю девочку. На месте милиционеры задержали подозреваемого.

Было установлено, что мужчина заманил к себе девочку и пытался вступить с ней в половую связь. В ходе обыска в его доме обнаружили два охотничьих ружья, которые не были зарегистрированы.

Подозреваемый водворен в ИВС Сокулукского ОВД. Сегодня, 28 июня, ему изберут меру пресечения.



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