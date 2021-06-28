Сельчанина задержали, заподозрив в попытке изнасиловать десятилетнюю девочку

Житель Сокулукского района заманил к себе 10-летнюю дочь соседа и пытался ее изнасиловать.
Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.
По их словам, 26 июня в милицию Сокулукского района поступило сообщение о том, что жители задержали мужчину, который, по их словам, пытался изнасиловать 10-летнюю девочку. На месте милиционеры задержали подозреваемого.
Было установлено, что мужчина заманил к себе девочку и пытался вступить с ней в половую связь. В ходе обыска в его доме обнаружили два охотничьих ружья, которые не были зарегистрированы.
Подозреваемый водворен в ИВС Сокулукского ОВД. Сегодня, 28 июня, ему изберут меру пресечения.
URL: https://kaktus.media/441424
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!