Кыргызстан планирует продать казахстанскую гумпомощь из-за истечения ее срока годности

Казахстан передал Кыргызстану гуманитарную помощь в виде 10 тысяч тонн муки, у которой истекает срок годности.

В связи с этим кабмин рассматривает возможность реализовать муку, пишет издание Kaktus.media.

Как сообщается, 24 июня на заседании кабинета министров глава МЧС Бообек Ажикеев сообщил, что у муки повышенная влажность. «Срок годности - до 2 месяцев. Поэтому предлагаю реализовать ее, а на вырученные средства закупить зерновую продукцию», - сказал он.

Министр добавил, что в этом году у фермеров планировалось купить 150 тонн зерна, но из-за неурожая выйдет только 10-15 тонн. В ответ глава кабмина Улукбек Марипов поручил разработать механизм реализации муки.

Гумпомощь из Казахстана в виде 10 тысяч тонн муки поступила в мае. 18 мая в Бишкек прибыла первая партия весом 4,5 тысячи тонн в 75 вагонах. 2 июня посол Казахстана Рапиль Жошыбаев на встрече с главой кабмина Кыргызстана Улукбеком Мариповым рассказал, что гумпомощь доставлена в полном объеме.

На том же заседании кабмина 24 июня вице-премьер-министр - министр экономики и финансов Акылбек Жапаров заявил, что в течение двух-трех месяцев границы закроются, и Кыргызстан может остаться без муки.

«Сейчас уже надо работу проводить. Эшелонами и самолетами привозить жизненно важные продукты. Если мы задержимся, через 2-3 месяца границы закроются, никакая мука к нам не поступит», - сказал Жапаров.

Председатель кабмина Улукбек Марипов согласился с ним и заявил о необходимости закупать продукты, в том числе муку, в России и Казахстане.

«Гумпомощь из Казахстана пришла. Еще придет из Китая, но этого недостаточно. Муки, которая у нас в наличии, только на 4 месяца хватит», - добавил он.

Азаттык

