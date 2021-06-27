Стало известно имя нового муфтия Кыргызстана

Совет улемов Кыргызстана избрал нового муфтия страны. Им стал бывший казы столицы Замир Ракиев.
Сами выборы прошли сегодня, 26 июня, в филармонии с участием 220 делегатов. За место главы ДУМК боролись девять кандидатов.
Замир Ракиев родился 15 февраля 1978 года в селе Шамшы Кочкорского района Нарынской области. Получил образование в медресе в Бишкеке, на курсах подготовки в Египте, Исламском институте и Исламском университете в Каире. Окончил магистратуру БГУ по специальности "востоковедение".
Согласно информации ДУМК, с 2017 года Ракиев работал заместителем муфтия, эту же должность он занимал с 2011 по 2016 год. Также ранее работал казы Нарынской области.
Напомним, бывший глава ДУМК Максат ажыТоктомушев ранее был задержан и водворен в СИЗО. Его и главного бухгалтера духовенства подозревают по факту дачи сотрудникам ГКНБ взятки в особо крупном размере, а также в финансовых нарушениях, связанных с использованием денежных средств, внесенных паломниками для совершения хаджа.
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