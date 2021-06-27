В Международном аэропорту «Иссык-Куль» 25 июня 2021 года встретили первый в этом году рейс из южной столицы Кыргызстана

Бишкек, "Саясат. kg". Рейс будет регулярным и выполняться 3 раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

В Международном аэропорту «Иссык-Куль» 25 июня 2021 года встретили первый в этом году рейс из южной столицы Кыргызстана.

Авиакомпания «Тез Джет» доставила 105 пассажиров, включая 12 детей по направлению Ош-Тамчи на самолете RG 85. А по направлению Тамчи-Ош вылетели 88 пассажиров, включая 13 детей.

Рейс будет регулярным и выполняться 3 раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.