Леденящие кадры – Депутат Алтынбек Сулайманов искупался в горном озере (видео)

Депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов искупался в ледяной воде горного озера.

Кадры экстремального купания опубликовал он сам на своей странице.

Видео судя по всему видео было снято 20 июня, так как именно это число указано на кадрах. Отметим, вероятно дата была поставлена специально так как 20 число выпадало на воскресенье.

Ледяное озеро было снято в Ноокатском районе на высоте 4 тысяч метров над уровнем моря. Из-за высокогорья водоем был замершим и прежде чем искупаться парламентарию пришлось разбить лед топором, а окунувшись нардеп издал ряд звуков, присущих людям, окунувшимся в ледяную воду.



Бишкек24