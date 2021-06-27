Лидер партии «Социал-демократы» написал заявление на Акылбека Жапарова в Генпрокуратуру

Лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков написал заявление в Генпрокуратуру на министра экономики и финансов Акылбека Жапарова.

Заявления также направлены в ГКНБ и президенту.

По словам Султанбекова, необходимо проверить уплату налогов фирмой Анары Жапаровой – жены Акылбека Жапарова. Он отмечает, что упраздненная Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями установила факт сокрытия налогов на сумму 90 миллионов сомов, из которых было выплачено 28 миллионов, а судьба остальной суммы неизвестна.

Акылбек Жапаров назначен заместителем председателя кабинета министров – министром экономики и финансов 1 июня. Он пока не прокомментировал заявление Султанбекова.

В конце октября 2020 года существовавший тогда еще финпол (ГСБЭП) сообщал, что ОАО «МИС», одним из акционеров которого является жена депутата Акылбека Жапарова, подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным ведомства, компании, принадлежащие супруге Жапарова, нанесли ущерб государству на сумму 90 миллионов сомов, 28 миллионов из них было возмещено.

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями, которая вела следствие по этому делу, была упразднена в марте этого года.



Азаттык