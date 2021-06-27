Сторонники Орхана Инанды вновь вышли на акцию

25 июня сторонники президента международного образовательного учреждения (МОУ) «Сапат» Орхана Инанды снова вышли на митинг.

Десятки граждан собрались у Дома правительстве в Бишкеке и требуют найти пропавшего.

Это не первая акция с требованием найти Орхана Инанды. Аналогичные акции в Бишкеке проходят с начала июня - у здания Посольства Турции в Кыргызстане, «Белого дома» и Дома правительства.

Напомним, президент международного образовательного учреждения (МОУ) «Сапат» Орхана Инанды пропал в ночь на 1 июня. Милиция возбудила дело по статье 170 («Похищение человека») Уголовного кодекса КР. В Министерстве внутренних дел заявляют, что розыск Орхана Инанды ведется по всей территории страны, что в поисковых мероприятиях задействовано свыше 1000 сотрудников милиции.

Информацию о пропаже и розыске Инанды заслушивали и в парламенте страны. Тогда стало известно, что его объявили в международный розыск по линии Интерпола, а в 2019 году Кыргызстан отказал Турции в экстрадиции Орхана Инанды. Его исчезновение в Жогорку Кенеше назвали «политической операцией», отметив, что «человек не исчезает просто так».

Уроженец Турции Орхан Инанды, приехавший в Кыргызстан в 1995 году, в 2012-м получил гражданство КР. МОУ «Сапат»(ранее «Себат»), которым он руководит, включает в себя 16 лицеев, международный университет «Ала-Тоо», международную школу UWIS и 4 неполные общеобразовательные школы. В них обучаются более 10 тысяч школьников и студентов.



Азаттык