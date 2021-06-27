Кыргызстан примет участие в испытании турецкий вакцины от COVID-19

Третья фаза испытаний турецкий вакцины от коронавируса Turcovac пройдёт в Кыргызстане.
Об этом рассказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Он отметил, что в исследовании участвуют Венгрия, Азербайджан и Кыргызстан, а всего в нем примут участие 40 тысяч 800 человек. Кроме того, рассматривается вопрос о включении в испытаниях и других стран.
Отметим, в Турции в ближайшие недели вакцинация охватит все население выше 18 лет, а президент Реджеп Тайип Эрдоган обьявил о начале третьей фазы исследования отечественной вакцины Turcovac.
Бишкек24
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