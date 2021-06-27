Кто претендует на пост муфтия? Выборы уже завтра

В Кыргызстане выборы муфтия пройдут 26 июня. Всего на эту должность претендуют 9 человек.

Кратко о кандидатах на пост главы Духовного Управления мусульман Кыргызстана.

Ниязали Арипов. Родился 17 мая 1974 года. Уроженец села Кара-Булак Лейлекского района Баткенской области. Был казы Ошской и Баткенской областей. Арипов уже претендовал на должность муфтия в 2017 году.

Султанали Гапуров. Также был в должности казы Ошской и Баткенской областей. Сейчас является специалистом отдела даавата при ДУМК.

Убайдулла Сарыбаев. Уроженец села Тээке Ошской области. Является казы города Ош.

Нематилла Жээнбеков. Родился 10 марта 1968 года в селе Акчалуу Сузакского района Жалал-Абадской области. В 2003-2006 годах был ректором Исламского университета Кыргызстана. В 2010 году занимал должность советника муфтия КР. Кроме того, Жээнбеков был казы Жалал-Абадской области.

Шакир Маматов. Занимал должность казы городов Ош и Бишкеке. В 2012 году был снят с этого поста в Оше в связи с тем, что его обвинили «в грубых нарушениях норм шариата и закона».

Сайдамир Джейналиев. Родился 2 января 1964 года в селе Каш-Терек Таджикистана. С 2012 года избран членом Совета улемов.

Замир Ракиев. Родился 15 февраля 1978 года в селе Шамшы Кочкорского района. В 2017-2020 годах занимал должность советника муфтия Кыргызстана. В 2020 году избран казы города Бишкек.

Кроме того, на должность муфтия КР претендуют Шукур Исмаилов и Нурбек Токтогулов.



Бишкек24

