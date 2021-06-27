Задержанный по делу о лжепредпринимательстве оказался водителем кримавторитета Дженго

В ходе расследования директор скрылся, его объявили в розыск.

Лжепредпринимателем, разыскиваемым за ущерб государству в размере 6,9 млн сомов, был водитель кримавторитета Кадыра Досонова, известного как Дженго. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.



По их словам, в 2016 году в Ошской области чиновники двух госучреждений создали "в целях извлечения выгод и преимуществ" ОсОО в лице директора К. уулу Э. Позже был выявлен ущерб государству более чем на 6,9 млн сомов, возбуждено уголовное дело по статье "Лжепредпринимательство".

В ходе расследования директор скрылся, его объявили в розыск. Однако СКМ МВД установила, что К. уулу Э. является личным водителем криминального авторитета Кадыра Досонова, известного как Дженго. Подозреваемый был задержан.





URL: https://kaktus.media/441288

