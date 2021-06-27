Алымкадыр Бейшеналиев заболел COVID-19. Лежит в кабинете и пьет иссык-кульский корень

Министр здравоохранения и социального развития заболел. ПЦР-тест показал, что у него COVID-19.

Об этом он рассказал редакции Kaktus.media.

"Я тоже человек. Два дня мне плохо было. Сегодня уже легче. Завтра еще лучше будет. Я пью только иссык-кульский корень. Я у себя в кабинете изолировался и удаленно работаю, потому что сейчас такой период, когда надо работать", - сказал он.

Напомним, Бейшеналиев вакцинировался от коронавируса китайской вакциной Sinopharm.

16 апреля министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в прямом эфире выпил настойку иссык-кульского корня, которую, по его словам, они варят с Садыром Жапаровым для лечения больных коронавирусом.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что от коронавирусной инфекции можно лечиться настойкой иссык-кульского корня. На своей странице в социальной сети он написал, что "наши врачи нашли способ лечения заболевания за день-два на начальной стадии".

В аппарате президента Садыра Жапарова рассказали, что настойку из иссык-кульского корня готовят в госрезиденции "Ала-Арча".

Между тем эксперты бьют тревогу, ведь употребление растения смертельно опасно. Активисты потребовали возбудить уголовное дело в отношении главы Минздрава и импичмента президента.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Кыргызстане распространила официальное заявление по поводу новости об использовании Aconítum soongáricum (иссык-кульский корень). Препарат, не прошедший клинических исследований, не может быть зарегистрирован и рекомендован для широкого использования населением, говорится в заявлении.

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