В Кыргызстане вакцину от коронавируса получили 100 тыс. человек

Всего привиты 99 тыс. 900 человек, из них второй дозой — 73 тысячи 800.

За минувшие сутки вакцину от коронавируса получили 3 тысячи 482 человека, в том числе вторую дозу — 1 тысяча 120 человек, сообщили сегодня, 24 июня, в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Всего привиты 99 тыс. 900 человек, из них второй дозой — 73 тысячи 800.

Число вакцинированных по городам и областям:

в Бишкеке — 27 тысяч 190;

В Чуйской области — 17 тысяч 724;

В Ошской области — 12 тысяч 181;

В Жалал-Абадской области — 12 тысяч 205;

В Иссык-Кульской области — 8 тысяч 762;

В городе Ош — 8 тысяч 40;

В Таласской области — 4 тысячи 522;

В Нарынской области — 4 тысячи 670;

В Баткенской области — 4 тысячи 562.

Ко второй половине дня стало известно, что вакцину получили 100 тысяч человек, сообщил заместитель министра здравоохранения Бакыт Жангазиев.

Полный курс прошли 74,5 тыс. граждан.

Источник: Баракелде, gezitter.org