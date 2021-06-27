В Кыргызстане вакцину от коронавируса получили 100 тыс. человек

Всего привиты 99 тыс. 900 человек, из них второй дозой — 73 тысячи 800.
За минувшие сутки вакцину от коронавируса получили 3 тысячи 482 человека, в том числе вторую дозу — 1 тысяча 120 человек, сообщили сегодня, 24 июня, в Министерстве здравоохранения и социального развития.
Всего привиты 99 тыс. 900 человек, из них второй дозой — 73 тысячи 800.
Число вакцинированных по городам и областям:
в Бишкеке — 27 тысяч 190;
В Чуйской области — 17 тысяч 724;
В Ошской области — 12 тысяч 181;
В Жалал-Абадской области — 12 тысяч 205;
В Иссык-Кульской области — 8 тысяч 762;
В городе Ош — 8 тысяч 40;
В Таласской области — 4 тысячи 522;
В Нарынской области — 4 тысячи 670;
В Баткенской области — 4 тысячи 562.
Ко второй половине дня стало известно, что вакцину получили 100 тысяч человек, сообщил заместитель министра здравоохранения Бакыт Жангазиев.
Полный курс прошли 74,5 тыс. граждан.
Источник: Баракелде, gezitter.org
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