"Вакцин нет, люди умирают". Алымкадыру Бейшеналиеву объявлено замечание

Улукбек Марипов также раскритиковал деятельность департамента лекарственного обеспечения за отсутствие контроля цен на лекарства.

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов высказал критику в адрес Министерства здравоохранения и социального развития за неудовлетворительную работу по обеспечению населения вакцинами от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"Уровень заболеваемости растет, ежедневно умирают люди. Независимые эксперты-эпидемиологи прогнозируют картину, которая будет хуже, чем в прошлом году. Министерство здравоохранения провело неудовлетворительную работу по обеспечению республики вакцинами. Из бюджета выделено 815 млн сомов на покупку вакцин, однако договоры заключены с опозданием, долго решаются вопросы логистики. У нас очень низкий процент вакцинированных, более 2 млн граждан, находящихся в зоне риска, необходимо вакцинировать", - напомнил Марипов.

"Промедлений по вопросу вакцин не должно быть. В самое ближайшее время необходимо закупить и доставить их в страну. Министерство иностранных дел окажет содействие в этом вопросе", - сказал он, добавив, что в связи с вышесказанным министру здравоохранения и социального развития Алымкадыру Бейшеналиеву и его заместителю Джалалидину Рахматуллаеву объявлены замечания.

Улукбек Марипов также раскритиковал деятельность департамента лекарственного обеспечения за отсутствие контроля цен на лекарства.

"Препарат цефепим стоит 121 сом в Бишкеке, а в Таласе его цена - 953 сома. Разница большая. Где работа ДЛО? Почему эти цены не контролируются? Или можно устанавливать любые цены, воспользовавшись положением? Когда будет наведен порядок в работе Департамента? Я давал поручение ввести маркировку лекарств, ведомство не провело никакой работы по цифровизации этой сферы", - сказал глава кабинета министров.

Марипов поручив Министерству здравоохранения и социального развития держать на постоянном контроле обеспеченность организаций здравоохранения лекарственными средствами, средствами индивидуальной защиты, а также обеспеченность населения медикаментами.

В ходе заседания Улукбек Марипов поручил Министерству энергетики и промышленности в двухдневный срок представить предложения относительно строительства двух станций по производству жидкого кислорода.

"Больницы испытывают определенные трудности с жидким кислородом, который закупается из соседних стран. Необходимо построить две станции в северной и южной частях страны. Кроме того, Министерству экономики и финансов необходимо проработать вопросы погашения задолженности организаций здравоохранения", - сказал он.

По итогам заседания дан ряд поручений государственным органам.

Источник: Кактус.медиа