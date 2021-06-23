Бизнесмен из Китая попросила правительство Кыргызстана уделить внимание безопасности инвесторов

Бизнесмен из Китая попросила правительство Кыргызстана уделить внимание безопасности инвесторов и разработать новые пути защиты.

На встрече в госрезиденции «Ала-Арча» она предложила, возможно, создать новую службу.



Также она подняла вопрос трудовой визы. «Некоторым гражданам Китая дают туристический паспорт, на его основе невозможно получить трудовую визу», - сказала она.



Президент Садыр Жапаров 23 июня провел встречу с представителями бизнеса.

Источник: Акипресс

