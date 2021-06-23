В Бишкеке около горсуда митингуют торговцы с Ошского рынка (Видео)

В Бишкеке около здания городского суда митингуют торговцы с Ошского рынка.
Участники акции протеста требуют арестовать организатора стихийной торговли Дарию Кадыркулову.
По словам Анары Абдыразаковой, в отношении Дарии Кадыркуловой возбудили уголовное дело.
«Эта женщина продает муниципальные места на Ошском рынке и «отмечается» Ленинскому районному акимиату и ОВД района. Они делят около 5 тысяч мест, примерно 10 миллионов сомов ежемесячно уходит мимо бюджета. На Кадыркулову в ЕРПП зарегистрировано 28 фактов. Ее задержали», — рассказала Анара Абдыразакова.
Источник: 24.кж
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!