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В Бишкеке около горсуда митингуют торговцы с Ошского рынка (Видео)

В Бишкеке около здания городского суда митингуют торговцы с Ошского рынка.

Участники акции протеста требуют арестовать организатора стихийной торговли Дарию Кадыркулову.

По словам Анары Абдыразаковой, в отношении Дарии Кадыркуловой возбудили уголовное дело.

«Эта женщина продает муниципальные места на Ошском рынке и «отмечается» Ленинскому районному акимиату и ОВД района. Они делят около 5 тысяч мест, примерно 10 миллионов сомов ежемесячно уходит мимо бюджета. На Кадыркулову в ЕРПП зарегистрировано 28 фактов. Ее задержали», — рассказала Анара Абдыразакова.

Источник: 24.кж

           

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