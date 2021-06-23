Минздрав хочет сократить список лекарств, которые освобождаются от НДС

Министерство здравоохранения и социального развития предлагает сократить перечень лекарств, которые при ввозе в страну освобождаются от НДС.

Соответствующий проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, ведомство предлагает оставить в списке только те лекарства и медицинские изделия, которые включены в национальный перечень жизненно важных лекарственных средств (432 наименования) и национальный перечень жизненно важных медицинских изделий (59 наименований).

По данным чиновников, в настоящее время практически все лекарства и часть медицинских изделий включены в перечень, освобожденных от уплаты НДС при поставке и импорте. Но несмотря на налоговую льготу, цены остаются высокими.

В то же время за 2020 год сумма освобождения от уплаты НДС составила 2 миллиарда 678,2 миллиона сомов. При этом львиную долю из общего объема ввезенных лекарственных средств и медицинских изделий (65,2 процента) занимают те, что не входят в перечни. Оценочная сумма освобождения от НДС — 1 миллиард 736,7 миллиона сомов.

Источник: 24.кж