Ремонт здания МВД. Милицейские чиновники скрывают имена спонсоров

Ремонт здания Министерства внутренних дел за счет спонсоров вызвал общественный резонанс.

Депутат парламента Наталья Никитенко ранее направила запрос руководству ведомства с требованием предоставить данные о тех, кто оказал эту помощь.

По ее словам, ответ от милицейских чиновников она не получила, что порождает еще больше вопросов.

«По заявлению руководителей ведомства, все эти работы были проведены за счет средств спонсоров. Я отправила запрос МВД с просьбой указать этих спонсоров. Почему, на мой взгляд, это важно? Во-первых, считаю, что силовые органы страны не должны ничего получать из рук загадочных спонсоров. Армия, милиция, безопасность — это исключительная сфера деятельности государства. Любой спонсор сегодня даст деньги, а завтра потребует их отработать. Во-вторых, мне интересно, кто эти загадочные спонсоры, которые без вопросов готовы выложить крупную сумму денег в наше тяжелое кризисное время? В-третьих, мне также интересно, не совпадут ли списки добрых спонсоров со списком тех, на кого возбуждены уголовные дела?» — сказала Наталья Никитенко.

Депутат также добавила, что это может выглядеть как государственный рэкет.

«Ремонт уже закончился, а имена в секрете? Почему?» — недоумевает она.

Наталья Никитенко отметила, что в правоохранительном ведомстве также не ответили, за чей счет построено в Бишкеке новое отделение милиции на площади Ала-Тоо.

Источник: 24.кж