Вакцина «Синофарм» от коронавируса поступит до конца недели, - РЦИ

Вакцина «Синофарм» от коронавируса поступит до конца недели, - РЦИ.

Надеемся, что вакцина «Синофарм» от коронавируса поступит до конца недели, сказала АКИpress директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

«Ранее мы сообщали, что вакцина прибудет до 20 июня, однако из-за эпидситуации возникли проблемы с чартерным рейсом. Поставкой занимается ЮНИСЕФ и вчера нам сообщили, что рейс будет организован через Турцию. Все документы и договоренности подготовлены. Надеемся, что до конца недели поступят 150 тыс. доз вакцины», - сказала она.

Источник: Акипресс.кж

