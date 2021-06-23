Вакцина «Синофарм» от коронавируса поступит до конца недели, - РЦИ.
Надеемся, что вакцина «Синофарм» от коронавируса поступит до конца недели, сказала АКИpress директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.
«Ранее мы сообщали, что вакцина прибудет до 20 июня, однако из-за эпидситуации возникли проблемы с чартерным рейсом. Поставкой занимается ЮНИСЕФ и вчера нам сообщили, что рейс будет организован через Турцию. Все документы и договоренности подготовлены. Надеемся, что до конца недели поступят 150 тыс. доз вакцины», - сказала она.
Источник: Акипресс.кж
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