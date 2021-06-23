Посол Кореи в КР напомнил о долге КНУ им.Баласагына перед корейской компанией «Медисон»

Министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев принял копии Верительных грамот от посла Республики Корея в КР Ли Вон Чжэ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений и вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.

Посол поднял вопрос о неуплаченном долге КНУ им. Ж.Баласагына перед корейской компанией «Медисон» за поставку медицинского оборудования, который не решается уже долгое время. Кроме того, выразил просьбу ускорить рассмотрение Межправительственного и Кредитного соглашения по проекту «Функциональное улучшение Республиканской клинической инфекционной больницы» и ратификацию договоров о взаимной правовой помощи по уголовным делам, о выдаче преступников и передаче осужденных лиц между Кыргызстаном и Республикой Корея.

В свою очередь, Казакбаев сообщил, что возьмет рассмотрение данных вопросов под свой личный контроль.

С учетом включения КР в список приоритетных стран для получения Официальной помощи развития (ODA) от правительства Республики Корея Р.Казакбаевым отмечена необходимость реализации совместных инфраструктурных проектов.

Ли Вон Чжэ также сообщил, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе официального визита Спикера Национальной Ассамблеи Кореи Пак Бён Сока в КР 3-5 апреля 2021 г., в настоящее время корейской стороной рассматривается вопрос реализации проекта по цифровизации Жогорку Кенеша КР.

В преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Кореей сторонами подчеркнута важность обмена визитами на высшем уровне. Пользуясь случаем, Р.Казакбаев пригласил главу МИД Кореи посетить с официальным визитом КР.

Источник: Кабар.кж