В Кыргызстане внедрили онлайн-систему учёта ДТП.
В Кыргызстане разработана и внедрена открытая онлайн-система учёта дорожно-транспортных происшествий, доступное всем гражданам республики, сообщает пресс-служба ГУОБДД.
По данным ведомства, система разработана и внедрена ГУОБДД МВД КР совместно с ОсОО «Санарип долбоор» при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан».
Разработанная онлайн-система учёта ДТП может стать первым шагом в реализации программы Vision Zero в Кыргызстане.
Международная программа Vision Zero нацелена на повышение безопасности дорожного движения и снижение смертности в ДТП до нуля.
Концепция строится на принципе «нулевой терпимости» к смертности на автодорогах и предусматривает их проектирование с точки зрения безопасности движения.
Все данные о происшествиях генерируются в рабочем режиме и предоставляются в открытом доступе на сайте «102.kg».
За последние три месяца в Кыргызстане зарегистрировано 1 тыс. 238 случаев ДТП, в которых числятся 1 тыс. 789 пострадавших.
Агрегированные (объединённые) данные по ДТП отражаются на онлайн-интерактивной карте страны на сайте 102.kg.
Открытые данные позволяют проводить последующую аналитику в целях улучшения безопасности граждан, оптимизации дорожного движения и выявления опасных участков.
Проект направлен на снижение коррупционных составляющих внутри государственных структур, а также на повышение гражданского участия в мониторинге эффективности деятельности указанных ведомств.
На данном этапе сотрудники региональных подразделений ГУОБДД МВД КР проходят онлайн-обучение по работе с системой учёта ДТП. Далее планируется оперативный ввод данных в систему онлайн-учёта по каждому факту ДТП на местах сотрудниками ГУОБДД МВД КР.
Проект «Открытые данные по ДТП в КР» направлена на создание автоматизированной системы регистрации ДТП с помощью мобильной версией системы для сотрудников ГУОБДД.
Источник: Кабар.кж
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