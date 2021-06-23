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С.Жапаров поздравил работников государственной и муниципальной службы КР с профессиональным праздником

Президент Садыр Жапаров сегодня, 23 июня, поздравил работников государственной и муниципальной службы Кыргызстана с профессиональным праздником.

Пресс-служба президента распространила текст поздравления:

«Уважаемые работники государственной и муниципальной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работников государственной и муниципальной службы!

В этом году мы отмечаем 30-летие Независимости нашего молодого государства. За эти годы работники государственной и муниципальной службы внесли существенный вклад в социально-экономическое развитие, укрепление государственности и благополучия республики.

Меня очень радует, что сегодня в государственных и муниципальных органах работают опытные руководители и работники, профессионалы своего дела, растут перспективные кадры.

Важно отметить, что государство уделяет должное внимание всем служащим государственной и муниципальной системы. При этом обеспечение необходимыми условиями и социальная поддержка их должны стать неотъемлемой частью государственной политики. Уверен, что благодаря вашим инициативам и труду, наше государство превратится в развитую и процветающую страну.

Желаю вам крепкого здоровья, энергии, успехов в реализации всех намеченных планов в вашей ответственной работе, а нашей стране — мира, спокойствия и процветания!», - сказал он.
 

           

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