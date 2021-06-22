Повторные выборы могут отменить? Ответ ЦИК и Минздрава

В Кыргызстане, а особенно в крупных городах, продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

И вот уже начали говорить об отмене или переносе повторных местных выборов в Бишкеке, Оше, Токмаке.

В Центризбиркоме, по информации некоторых членов комиссии, обсуждается возможный перенос выборов на месяц.

Но, как сообщил Kaktus.media заместитель председателя Абдыжапар Бекматов, Центризбирком решением таких вопросов не занимается.

"У нас это не обсуждалось. Мы можем только провести, отменить, если поступит такое распоряжение", - отметил Бекматов.

Он добавил, что подобные вопросы о переносе или отмене выборов - в прерогативе Министерства здравоохранения и республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

Как сообщил Kaktus.media министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев, министерство не имеет никакого отношения к подобным решениям.

"С ноября прошлого года все решения о проведении или отмене массовых мероприятий принимают органы местного самоуправления. У нас могут быть только рекомендации, но окончательное решение принимают руководители местных штабов", - заявил министр.

От мэрии пока не поступало никаких предложений о переносе выборов.

Напомним, в 2020 году должны были пройти местные выборы 12 апреля, но их перенесли из-за начавшейся пандемии. В итоге их провели 11 апреля 2021 года, а результаты в трех городах был отменены и повторное голосование должно пройти 11 июля.

Агитационная кампания началась 21 июня и завершится 10 июля в 8 часов утра.

Источник: Кактус.медиа