23 июня в части Бишкека отключат свет (список улиц)

ОАО "Северэлектро" предупредило о возможном отключении электроэнергии в части Бишкека и Чуйской области 23 июня.

Информация указана на официальном сайте "Северэлектро".

Как отмечается, отключения связаны с плановым техобслуживанием электросетей.

Бишкек

23 июня, среда

Западный РЭС:

09:30-17:00

жилмассив "Арча-Бешик" (ул. Улук-Тоо, Талды-Булак, Ара-Коль, Чортекова, Бердибаева)

09:00-18:00

отрезки улиц Патриса Лумумбы, Актюбинской, Кулатова, Панфилова, Харьковской, Березовой, Коммунарова, Кудрука, Республиканской, Азовской, 18-й линии

Восточный РЭС:

09:30-19:00

отрезки улиц Кулатова, Горького, Хмельницкой, Хвойной, Свободной, Ибраимова, Жумабека, Шопокова, пр. Жибек Жолу

ул. Элебаева, д. №14

переулок Геологический, д. №1, 3, 7, 11

отрезки улиц Бектенова, Медерова, Белорусской, Дружбы, Скрябина, переулков Марийского, Сквозного, Цветочного, Бийского

09:30-18:00

жилмассив "Учкун" (ул. Уч-Тууга, Аксы, Чуй)09:40-17:00

10-й мкр., д. №22



Чуйская область

Перечень участков техобслуживания электросетей на 23 июня в Чуйской области - здесь.

Круглосуточные номера телефонов диспетчерских служб районов электросетей ОАО "Северэлектро" - здесь.