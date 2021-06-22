23 июня в части Бишкека отключат свет (список улиц)

ОАО "Северэлектро" предупредило о возможном отключении электроэнергии в части Бишкека и Чуйской области 23 июня.
Информация указана на официальном сайте "Северэлектро".
Как отмечается, отключения связаны с плановым техобслуживанием электросетей.
Бишкек
23 июня, среда
Западный РЭС:
09:30-17:00
жилмассив "Арча-Бешик" (ул. Улук-Тоо, Талды-Булак, Ара-Коль, Чортекова, Бердибаева)
09:00-18:00
отрезки улиц Патриса Лумумбы, Актюбинской, Кулатова, Панфилова, Харьковской, Березовой, Коммунарова, Кудрука, Республиканской, Азовской, 18-й линии
Восточный РЭС:
09:30-19:00
отрезки улиц Кулатова, Горького, Хмельницкой, Хвойной, Свободной, Ибраимова, Жумабека, Шопокова, пр. Жибек Жолу
ул. Элебаева, д. №14
переулок Геологический, д. №1, 3, 7, 11
отрезки улиц Бектенова, Медерова, Белорусской, Дружбы, Скрябина, переулков Марийского, Сквозного, Цветочного, Бийского
09:30-18:00
жилмассив "Учкун" (ул. Уч-Тууга, Аксы, Чуй)09:40-17:00
10-й мкр., д. №22
Чуйская область
Перечень участков техобслуживания электросетей на 23 июня в Чуйской области - здесь.
Круглосуточные номера телефонов диспетчерских служб районов электросетей ОАО "Северэлектро" - здесь.
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