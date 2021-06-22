Казахстан выделил Кыргызстану вакцину против коронавируса QazVac

Чиновник также напомнил, что в пятницу в страну поступит китайская вакцина Sinopharm в количестве 150 тыс. доз.

В результате переговоров Казахстан выделил Кыргызстану вакцину против коронавируса QazVac, сделанную по патенту российского "Спутника V" . Информацию об этом Kaktus.media подтвердил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, стороны провели переговоры по этому поводу, и в КР поступит 50 тыс. доз этой вакцины уже в пятницу.

"Она сделана на основе "Спутника V". Привиться сможет любой кыргызстанец. Мы вели переговоры о производстве у нас, но средств нет", - сказал министр.

Чиновник также напомнил, что в пятницу в страну поступит китайская вакцина Sinopharm в количестве 150 тыс. доз.

"Все будет распределено в Бишкеке и регионах. Остальное будем покупать за деньги", - добавил Бейшеналиев.

Источник: Кактус.медиа