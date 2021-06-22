Увеличилось количество рейсов из Бишкека в Анталию

На сегодняшний день увеличилось количество рейсов из Международного аэропорта «Манас» в Анталию.
Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, регулярные рейсы осуществляют 4 авиакомпании.
Авикомпания «Пегасус»:
- Анталия-Бишкек-Анталия - 4 раза в неделю (пн.,ср.,чт.,сб)
Авикомпания «Фри берд»:
- Анталия-Бишкек-Анталия - 4 раза в неделю (вт.,чт.,сб.,вс)
Авикомпания «Турецкие авиалинии»:
- Анталия-Бишкек-Анталия - 2 раза в неделю (пн.,пт)
Авикомпания «Авиа Траффик Компани»:
- Анталия-Бишкек-Анталия – 3 раза в неделю (вт.,чт.,вс)
Источник: Кабар.кж
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!