Увеличилось количество рейсов из Бишкека в Анталию

На сегодняшний день увеличилось количество рейсов из Международного аэропорта «Манас» в Анталию.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, регулярные рейсы осуществляют 4 авиакомпании.

Авикомпания «Пегасус»:

- Анталия-Бишкек-Анталия - 4 раза в неделю (пн.,ср.,чт.,сб)

Авикомпания «Фри берд»:

- Анталия-Бишкек-Анталия - 4 раза в неделю (вт.,чт.,сб.,вс)

Авикомпания «Турецкие авиалинии»:

- Анталия-Бишкек-Анталия - 2 раза в неделю (пн.,пт)

Авикомпания «Авиа Траффик Компани»:

- Анталия-Бишкек-Анталия – 3 раза в неделю (вт.,чт.,вс)

Источник: Кабар.кж