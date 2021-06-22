В КР планируют отдать земли, находящиеся в госсобственности, в аренду на 49 лет для строительства соцобъектов

С экономической точки зрения строительство социальных объектов инвесторам невыгодно.
Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики выносит на общественное обсуждение проект НПА кабмина о внесении изменений в постановление «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков, находящихся в госсобственности».
Согласно документу, целью данного проекта постановления кабинета министров является создание оптимальных условий инвесторам для строительства социальных объектов.
Задачей проекта является внесение изменений в «Положение о порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности» в части предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности сроком на сорок девять лет для строительства социальных объектов в сфере здравоохранения, образования, физической культуры и спорта.
Одним из ключевых приоритетов государственной политики является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство социально значимых объектов инфраструктуры. Рост жилищного строительства спровоцировал активизацию спроса на социальную инфраструктуру.
При этом на сегодняшний день отмечается недостаток и ветхое состояние объектов культуры, физической культуры и спорта. Данный факт, несомненно, негативно влияет на проводимую работу по духовно-нравственному и физическому воспитанию личности, созданию условий для качественного оказания государственных услуг в указанных сферах.
С экономической точки зрения строительство социальных объектов инвесторам невыгодно. Подобные объекты в большинстве случаев не окупаются либо окупаются за очень продолжительный срок.
Данный проект предусматривает внесение изменений в «Положение о порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности» в части предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности сроком на сорок девять лет для строительства социальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта.
Источник: Кабар.кж
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