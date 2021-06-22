Депутат на заседании комитета поднял с места замминистра транспорта: У кыргызов женщине не говорят «встань»

Данным законопроектом создается Дорожный фонд с учетом состояния автомобильных дорог.

Комитет Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сегодня, 22 июня, рассмотрел законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам укрепления финансовых основ функционирования дорожной отрасли» (Бюджетный и Налоговый кодексы Кыргызской Республики).

Законопроект инициирован депутатами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Алимбековым Н.К., Ормоновым У.З., Карашевым А.А., Жапаровым А.У., Анарбаевым С.С.

Данным законопроектом создается Дорожный фонд с учетом состояния автомобильных дорог.

Законопроектом предлагается внести изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы Кыргызской Республики. На основании проекта закона, Дорожный фонд начнет работать с 2023 года.

В ходе заседания депутат Шайлообек Атазов, обращаясь к одному из инициаторов — Нурбеку Алимбеков у, сказал следующее: «Вот вы в докладе сказали, что 7 лет работаете в комитете по транспорту. Почему за эти 7 лет по коррупции по дорогам, которые строятся, почему не рассматриваете?».

Как сказал Н.Алимбеков, по борьбе с коррупцией есть отдельный орган.

«Я сам видел, что разрушаются внутренние дороги, основная концепция — направлять средства на дороги. А депутат — не исполнительный орган», - ответил Н.Алимбеков.

«Если вы говорите, чтобы на дороги давали, вот поступающие средства от «Сосновки», вы — байманапы, на самолетах летаете, там не проезжаете. Средства, которые поступают с Сосновки направляются ли на дороги?» - спросил Ш.Атазов.

«Ну в какой мере направляются средства, есть специальные органы для расследования», - сказал Н.Алимбеков.

В ответ Ш.Атазов сказал, что депутаты могут следить за законом.

«Депутат может и рассматривать, а не принимать коррупционный закон. Вот в Сосновке проезжают тысячи машин, а сегодня посмотрите на состояние тоннеля. Элементарная вещь. Госпожа министр, у кыргызов женщине не говорят: «Встань». Замминистра — встаньте, пожалуйста», - обратился Ш.Атазов.

Замминистра транспорта и коммуникаций Нурланбек Кайынбаев встал.

После Ш.Атазов сказал, чтобы водители, которые смотрят заседание, посмотрели на замминистра.

«Уважаемые водители, посмотрите на камере, это замминистра. Когда сегодня в тоннеле попадаете в ямы, у этого человека есть рабочее место. Вот урон водителей», - сказал Ш.Атазов и потом поблагодарил замминистра и попросил сесть.

«В прошлую субботу я побывал на Тоо-Ашуу. Вы когда в последний раз проезжали через перевал?» - спросил Ш.Атазов.

На последней неделе, сказал замминистра.

«Постоянно у вас спрашиваю, постоянно отвечаете, что проехали на пошлой неделе. И каково состояние Тоо-Ашуу?» - спросил Ш.Атазов.

«С южной стороны Тоо-Ашуу 8,5 км планируем провести через капремонт, ямочный ремонт уже завершается», - рассказал замминистра.

Ш.Атазов попросил не говорить так, сказав, что на той стороне Тоо-Ашуу как будто «бомбы упали в Афганистан»: одной ямы избегаешь — попадаешь в другую.

«Минтранс, откройте глаза. Вы хотите открыть фонд и грабить народ. Вы сначала остановите коррупционные дела в бюджете», - сказал Ш.Атазов.

Много людей погибает в ДТП на Тоо-Ашуу, добавил депутат.

«На Тоо-Ашуу если бы 1-2 человека умерло, раньше назвали бы трагедией, а сейчас сделали статистику. Водители на Тоо-Ашуу, избегая ямы, попадают в ДТП, умирает народ, из-за ваших халатности и воровства», - обратился Ш.Атазов.

Источник: Тазабек.кж

