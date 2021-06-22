Юристы выступают против новой редакции кодексов. Они противоречат Конституции

Юристы Кыргызстана и эксперты в области права дали свое заключение по редакции новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.
В нем они указали, что эти проекты разработаны по инициативе администрации президента без политико-правового основания, разработки и утверждения концепции реформирования законодательства.
Специалисты отмечают, что концептуально представленные кодексы не несут в себе концепции модернизации страны, они не направлены на улучшение уже достигнутых стандартов защиты прав человека, а наоборот, ведут к ухудшению и возврату старых неэффективных практик.
Проекты кодексов в определенной части противоречат Конституции, нарушают права человека и не соответствуют международным стандартам.
Юристы подчеркивают, что заявленная президентом гуманизация не нашла отражения в предлагаемых кодексах. Они отмечают, что, наоборот, идет криминализация деяний, за которые ранее отсутствовала уголовная ответственность. По их мнению, предлагаемое новое законодательство стало более репрессивным в отношении простых граждан, предпринимателей, бизнеса, медиасообщества и гражданского сектора, но при этом оно смягчило уголовную ответственность членов ОПГ и коррупционеров.
Специалисты подчеркнули, что в части ликвидации проступков три страны Центральной Азии — Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан — идут в одном направлении, у всех появилась одинаковая тенденция по созданию такого правового института, как проступок. Они добавили, что название кодекса — «Кодекс о правонарушениях против порядка управления» — не соответствует предмету регулирования.
Кодексы фактичеки не прошли общественное обсуждение.
Из заявления юристов и экспертов в области права
Они утверждают, что кодексы нуждаются в серьезной доработке, и просят главу государства и парламент взять в свои руки реформирование судебных и правоохранительных органов, а принятие новой редакции кодексов отложить.
Источник: 24.кж
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