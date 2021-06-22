Из-за размытия берегов реки Чу Кыргызстан потерял 800 гектаров земли

Из-за постоянного размытия берегов реки Чу Кыргызстан потерял 800 гектаров земли.

Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.

«Президент поручил выделить средства для укрепления берегов, чтобы граница больше не сдвигалась в нашу сторону. Это участки в Камышановке и Токмаке», — сказал он.

Глава МЧС отметил, что русло реки размывается только со стороны Кыргызстана, так как Казахстан на своей территории давно провел все необходимые берегоукрепительные работы.

Источник: 24.кж