Задолжали миллионы. Госпредприятия МЧС на грани банкротства

Глава МЧС отметил, что пожарная техника в массе своей не обновлялась с 1999 года.

Госпредприятие «Северный центр по реагированию чрезвычайных ситуаций» находится на грани банкротства. Оно задолжало 88 миллионов сомов. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.

«Не лучше ситуация и в ГП «Авиационное предприятие». Его долг — 66 миллионов сомов. Как вы знаете, ситуация с техникой такая же тяжелая. У нас имеется только считанная техника, которую не знаешь куда направить — на север или юг», — сказал он.

Глава МЧС отметил, что пожарная техника в массе своей не обновлялась с 1999 года.

Источник: 24.кж