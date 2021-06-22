В Кемине в лесу нашли труп 16-летней девочки (Фото)

По подозрению в убийстве задержан сосед.

В Кеминском районе задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девочки, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, 21 июня в 17:15 часов в органы внутренних дел Кеминского района поступило сообщение об обнаружении трупа девушки с признаками насильственной смерти в одном из лесов, расположенных в Кеминском районе. По данному факту незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы.

Далее примерно в 17:30 в органы внутренних дел Кеминского района обратилась местная жительница Х.Л. о содействии в поиске своей дочери 2005 года рождения, которая вышла из дома 21 июня примерно 11:00 и не вернулась.

В ходе дальнейших следственных мероприятий сотрудниками милиции была установлена личность убитой девушки, которой оказалась без вести пропавшая Х.О. 2005 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 130 (Убийство) УК КР.

В ходе досудебного производства сотрудниками милиции была допрошена мать погибшей несовершеннолетней девочки, которая пояснила, что 21 июня текущего года примерно в 08:30 ее дочь вышла из дома в школу для получения аттестата об окончании школы. После, примерно в 10:59 позвонив по телефону соседа, сообщила, что вернется домой после поливных работ на их участке, но так и не вернулась.

В ходе принятых неотложных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Кеминского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее неоднократно судимый за такие преступления как хулиганство и мошенничество Б.К. 1979 года рождения.

В ходе следствия сотрудниками милиции было установлено, что 21 июня 2021 год примерно в 11:00 погибшая девушка обратилась к своему соседу, чтобы позвонить своей маме. После она начала просить деньги у него, но подозреваемый, воспользовавшись моментом, начал трогать девочку и домогаться. Она начала кричать, испугавшись, подозреваемый задушил ее.

После чего, попросив машину у соседа, в целях сокрытия преступления отвез тело девочки в лес и бросил.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ОВД Кеминского района. Назначены все необходимые экспертизы.

Источник: Кабар.кж