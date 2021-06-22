Электронная очередь в больницы. Система предлагает записаться к умершему врачу (фото)

Система электронной записи к врачу работает некорректно.
Об этом 24.kg сообщил читатель.
По его словам, система предложила ему записаться на прием к доктору, который скончался.
«Врач-кардиолог Шохрат Шокиров скончался от коронавируса в июле прошлого года. Но его фамилия до сих пор в списке», — отметил горожанин.
Источник: 24.кж
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