Водный вопрос. В одном селе Чуйской области засуха, в другом — потоп (Видео)

В селе Чолпон Кен-Булунской сельской управы из-за переизбытка воды начали гибнуть деревья.

Об этом 24.kg сообщил местный житель.

«У нас постоянно происходит сброс воды. Тополя, которые высадили в 2009 году, уже затопило. Земля вокруг них превратилась в болото. Корни гниют, некоторые деревья погибли и вот-вот упадут. Мы очень возмущены работой сельской управы. Нельзя так относиться к водным ресурсам, когда в области засуха», — сказал он.



Вместе с этим в редакцию с жалобой на местные власти обратились и жители сел Горная Маевка и Кызыл-Берлик. Больше месяца люди, по их словам, вынуждены сидеть без воды, в том числе и питьевой.

Источник: 24.кж