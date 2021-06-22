Другая страна, другие люди. Редкие архивные фотографии Советской Киргизии

Киргизская ССР для многих из нас - другая страна, населенная другими людьми. Познакомиться с этой "чужой страной" позволяют фотографии.

Редакция Kaktus.media выбрала самые интересные и редкие фотографии архивного агентства, опубликованные в соцсетях. Отметим, что агентство публикует снимки Кыргызстана как досоветской эпохи, так и независимого периода.

Некоторые снимки, опубликованные в этом материале, ранее уже появлялись в Интернете, но в худшем качестве.

Первая кыргызская газета "Эркин-Тоо" ("Свободные горы"). 1926 г.

Первый номер газеты вышел 7 ноября 1924 года в Ташкенте. С лета 1925 года газета стала издаваться в Пишпеке. 20 августа 1927 года переименована в "Кызыл Кыргызстан" ("Красная Киргизия"), а в 1956-м - в "Советтик Кыргызстан" ("Советская Киргизия").

Слева направо: личный секретарь Тоголока Молдо Ыбрайым Абдырахманов, акын Тоголок Молдо; знаменитый сказитель эпоса "Манас", народный артист Киргизской ССР Саякбай Каралаев. 1930-е гг. Тоголок Молдо среди кыргызских и казахских поэтов. Киргизская ССР, 1938

.

Акын, переводчик Алыкул Осмонов. Город Фрунзе, 1939 г.

Тоголок Молдо за год до смерти. 1941 г.

Председатель колхоза "Октябрь" М. Ахмедов зачитывает колхозникам сообщение Советского информбюро. 1941 г.

Запись добровольцев в Красную армию на одном из заводов. Город Фрунзе, 1941 г.

Жители кыргызского села слушают радио. Иссык-Куль, 1941 г.

Политрук киргизского военного комиссариата Журдуков во время беседы с молодежью, подавшей заявление с просьбой об отправке на фронт. Город Фрунзе, 1941 г.

Стахановка Фрунзенской табачной фабрики Ф. И. Буралкиева за укладкой подарков для 8-й гвардейской дивизии им. И. В. Панфилова. Город Фрунзе, 1941 г.

Стахановец артели "Обувщик" Г. С. Степанов за изготовлением кавалерийских седел. Город Фрунзе, 1942 г.

Работницы Фрунзенской швейной фабрики (Осоавиахим) за пошивом белья для фронтовиков, среди них (на первом плане) А. Айткулова. Город Фрунзе, 1942 г.

Празднование Дня Победы на площади во Фрунзе. 1945 г.

Председатель Совета министров КССР Исхак Раззаков и маршал Советского Союза Семен Буденный в колхозе "Кенеш" Ивановского района. Фрунзенская область, 1947 г.

Исхак Раззаков с женой и дочерью Эльмирой. Город Фрунзе. Точная дата съемок неизвестна, но снимок приблизительно был сделан в 1957-1960 гг.

17-й съезд ВЛКСМ в Кремле. Среди участников председатель Совета министров КССР Насирдин Исанов. Москва, 1974 г.

Президиум торжественного заседания, посвященного 60-летию газеты "Советтик Кыргызстан" ("Советская Киргизия"). Город Фрунзе, 1984 г. Источник:

Кактус.медиа