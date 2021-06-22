Дефицит воды в Киргизии ведет к продовольственному кризису, - В.Панфилова

Фермеры жалуются: важнейший ресурс уходит в Казахстан и Узбекистан

За то, что вода ушла из Киргизии, спрашивают с премьера Улукбека Марипова.

Дефицит воды в Киргизии создает угрозы продовольственной безопасности страны, заявил председатель кабинета министров Киргизии Улукбек Марипов после посещения Орто-Токойского водохранилища. Фермеры утверждают, что предназначенную для полей Чуйской области воду сливают в Казахстан и Узбекистан. Доведенные до отчаяния, они дважды устраивали митинги в Бишкеке. Однако в правительстве обвинения отвергают – ничего сверх нормы соседям не отдают.

В планах киргизского правительства прорубить сотни глубинных скважин, чтобы добывать воду для полива из-под земли. Для реализации этих планов нужно привлечь инвесторов. Глава Государственного агентства водных ресурсов Алмазбек Сокеев сообщил, что ведутся переговоры с Катарским благотворительным фондом и другими донорами. Строительство дополнительных накопительных водохранилищ в области, по его заверениям, остается в планах. "Со следующего года мы планируем строительство нескольких новых водохранилищ, в том числе и в районе озера Спартак, где ежегодно отмечается большое остаточное количество воды", – отметил Сокеев.

Но что делать аграриям в этом году? Лето выдалось засушливым на всей территории республики. Наиболее критическая ситуация с дефицитом воды сложилась в Чуйской области, фермеры которой готовы пойти на самые крайние меры, лишь бы на их полях вновь появилась вода. За последнюю неделю они дважды выходили на митинги к дому правительства, требуя решить водный вопрос. Если аграрии не смогут спасти посевы кукурузы и свеклы, то одни разорятся, а другим нечем будет кормить скот.

Минсельхоз возложил вину за нехватку поливной воды на фермеров, которые не могут объединиться в большие хозяйства. В ведомстве говорят, что все проблемы из-за раздробленности фермерских хозяйств, что, в свою очередь, приводит к отсутствию севооборота, то есть к чередованию посевов сельхозкультур. Поэтому дефицит поливной воды в Киргизии ощущается каждый год. Для решения проблемы в Минсельхозе создали оперативный штаб и постановили ввести лимиты во всех районах Чуйской области в зависимости от наличия водных ресурсов. При необходимости – вводить водообороты между районами. Следить за выполнением распоряжения поручено районным управлениям внутренних дел и работникам водного хозяйства. Они совместно должны проводить регулярные и круглосуточные рейды и выявлять нарушителей. Пока неизвестно, какие меры наказания к ним могут применить.

Проблему маловодья в конце минувшей недели поднимали депутаты парламента и потребовали отставки главы кабинета министров Улукбека Марипова как "ответственного за засуху и непрекращающийся рост цен в стране". Марипов, в свою очередь, признал кризисную ситуацию не только с водой, но с обеспечением продовольственной безопасности, подготовкой к осенне-зимнему периоду, тарифами на электроэнергию и заявил о готовности покинуть должность.

Несмотря на бурные обсуждения, заседание парламента закончилось без определенного решения. Депутаты призвали Марипова учесть замечания и пожелали ему успехов. Глава кабмина пообещал стараться и уехал в Чуйскую область.

По пути Марипов посетил Орто-Токойское водохранилище, воду которого уже начали спускать на поля. "Воды в водоеме, как мы убедились, действительно мало. Уровень снизился. Из-за нехватки поливной воды в Чуйской области производится забор воды из Орто-Токойского водохранилища. Это вынужденная мера, и как только ситуация урегулируется, спуск воды из этого водохранилища будет уменьшен", – цитирует Марипова 24.kg.

Как отметил глава кабмина, пуск воды осуществляется, но по пути значительная ее часть пропадает. "Это происходит не из-за того, что мы спускаем воду в соседнюю страну или происходит отвод воды в определенные поля дехкан. Нам необходимо в срочном порядке принять решение, которое поможет в будущем не сталкиваться с проблемами, связанными с водой", – подчеркнул Марипов.

Из Орто-Токойского водохранилища пропуск воды производится в размере 120 куб. м в секунду, 110 из которых предназначены для Чуйской области. До головного сооружения Большого Чуйского канала доходит около 80 куб. м, 30 куб. м уходит на фильтрацию. Это невосполнимые потери воды.

Ответственность за кризис должен нести президент, а не глава кабинета министров. Но депутаты, как сказал парламентарий Дастан Бекешев, не могут критиковать президента: "За критику сажают в тюрьму".

Источник - ng.ru