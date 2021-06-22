В Бишкеке зажгли 1 тысячу 418 свечей. Столько дней продолжалась ВОВ

В Бишкеке на площади Победы прошла акция "Свеча памяти", приуроченная к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Участники выложили из свечей слова "Мы помним..." и звезду. Для их создания использовали 1 тысячу 418 свечей - именно столько дней продолжалась война.
"Фонд "Ветераны 365" проводит акцию "Свеча памяти" уже шестой раз. Она проходит во многих странах СНГ", - сказала координатор фонда Зинаида Аликулова.
Традиционно акция начинается со знаменитого трагического сообщения диктора Юрия Левитана о начале войны и минуты молчания в память всех погибших.
Волонтер фонда Ольга Подофедова рассказала, что пришла на площадь, чтобы почтить память погибших во время ВОВ. "У меня воевал дед, он был с "лесными братьями" (партизанами) в Прибалтике. После окончания войны еще семь служил в органах госбезопасности. Потом вернулся в Талас, где женился на бабушке. Она его все эти годы ждала. Во время войны погибли два брата моего деда, они были летчиками, а его отец пропал без вести", - добавила она.
Источник - 24.kg
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