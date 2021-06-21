Депутат Нышанов: «В бытность депутатом Акылбек Жапаров всегда порицал неявку министров, а сегодня сам не явился на заседание»

Где Акылбек Жапаров?
На парламентском заседании сегодня, 21 июня, депутат Сайдулла Нышанов выразил недовольство по поводу неявки на заседание министра экономики и финансов Акылбека Жапарова.
«Почему на сегодняшнее заседание не пришёл Акылбек Жапаров. Где Акылбек Жапаров? Когда он был депутатом, всегда критиковал, если министр не являлся на заседание. Если это неправда, пусть скажут коллеги», — заявил Нышанов.
Замминистра Мирлан Байгончоков сообщил, что Акылбек Жапаров находится на заседании кабинета министров.
«Вы опытный заместитель министра. А нельзя было заранее перенести заседание кабинета министров на вторую половину дня в связи с тем, что намечается комитетское заседание?» — возмутился Нышанов.
Источник: super.kg, gezitter.org
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